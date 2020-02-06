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'Diş fırçasına bantladığı jiletle' sanığa pusu kuran şüpheli yakalandı

Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına "diş fırçalarına bantladığı 3 jiletle" pusu kuran şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı
 06 Şubat 2020 14:36
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'Diş fırçasına bantladığı jiletle' sanığa pusu kuran şüpheli yakalandı

Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına "diş fırçalarına bantladığı 3 jiletle" pusu kuran şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Bursa Adliyesinde devriye görevindeki bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, park halindeki cezaevi araçlarının yanında gizlenmeye çalışan kişiyi fark etti.

Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin kontrolünde B.Ö. (19), diş fırçalarına jilet bantlanarak yapılmış bıçak benzeri 3 aletle gözaltına alındı.

B.Ö'nün, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve taraflar arasında gerginlik yaşanan Sinan Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili davada, maktulün yakınlarından olduğu öğrenildi.

Şüphelinin, tutuklu sanık Ömer Dokuz'u (38) öldürmek için sabah saatlerinde duruşma salonu ile adliye çevresinde keşif yaptığı, daha sonra dışarıda, x-ray cihazlarında görüntülenmelerini engellemek için diş fırçalarına jiletleri koyarak sabitlediği anlaşıldı.

Binanın arka tarafında bulunan duvardan atlayıp cezaevi araçlarının park edildiği yere saklanan B.Ö'nün adliyede polise verdiği ifadede, sanığı öldürmek için plan yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

B.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 12 Temmuz 2019'da işlenen cinayetle ilgili davanın görüldüğü Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Ömer Dokuz ve maktul Sinan Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşanmıştı. Polisin biber gazı kullanarak müdahalesinin ardından maktulün yakınlarından 4'ü gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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