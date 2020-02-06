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'Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen iki çığın ardından bölgede muhtemel çığ felaketine karşı önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldığını bildirdi
 06 Şubat 2020 14:40
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'Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen iki çığın ardından bölgede muhtemel çığ felaketine karşı önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat'ta düşen iki çığda şu ana kadar toplam 39 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

Bölgede olası çığ düşmelerine karşı önlem olarak yapay patlatma çalışmaları yapıldı.

Alana çevre illerden sevk edilen AFAD arama kurtarma uzmanı 85'e ulaştı.

Bölgede, 75'i jandarma arama kurtarma (JAK) personeli olmak üzere 180 personel, 23 araç ve bir mobil koordinasyon merkezi görev yapıyor.

Bölgeye ayrıca 34 ambulans ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 16 personel gönderildi.

Haberleşmenin aksamaması için alana kurulan mobil baz istasyonu 2'ye çıkarıldı.

Türk Kızılay, 700 kişilik kumanya dağıtımı yaptı.

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Anadolu Ajansı
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