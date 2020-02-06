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Demirtaş'ın HDP üyeliği düşürüldü

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu ay yapılacak HDP kongresinde PM üyeliğine seçilmesi beklenirken, aldığı hapis cezası nedeniyle parti üyeliğinin düşürüldüğü öne sürüldü
 06 Şubat 2020 14:54
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Demirtaş'ın HDP üyeliği düşürüldü

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 23 Şubat'ta Ankara Arena'da yapılacak HDP 4. Olağan Kongresi öncesinde eş genel başkanlığa aday olmak isteyen parti üyeleri için başvuru süreci başladı.

Kongrede eş genel başkanların yanı sıra Parti Meclisi (PM) ve Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Kongre takviminde sona gelen ve ay sonunda büyük kongreyi toplamaya hazırlanan HDP'de yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın parti tüzüğünde yer alan 'İki dönemden fazla üst üste aday olunamaz' hükmü esnetilerek yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçilmesi bekleniyordu.

Demirtaş'ın 'propaganda'dan aldığı ancak daha sonra bozulan hapis cezası adaylığına engel oldu. Hüküm kararının ardından Demirtaş'ın parti üyeliğinin düşürüldüğü, ancak avukatlarının bozulan cezanın ardından siyasi yasağının kaldırılması konusunda bugüne kadar başvuru yapmadığı öne sürüldü.

İki isim daha adaylığını açıkladı

Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yeniden bu görev için aday olacağı öğrenilirken iki ismin daha adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Bu isimlerden ilki eski Mardin İl Başkanı Musa Alkan oldu. Alkan, 'Değişim şart' sloganı ile adaylığını açıkladı. Eski HDP Van İl Yöneticisi Mahir Devrim Kılıç da adaylığını açıkladı.
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