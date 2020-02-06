YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı

YKS'ye başvurular bugün itibariyle başladı. 3 Mart tarihinde sona erecek.

ÖSYM, YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevaplarını yayımladı

İşte ÖSYM'nin yayımladığı en çok sorular 78 soru ve cevabı

2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2020-YKS) SIKÇA SORULAN SORULAR*

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

2. YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

3. Sınava başvurumu ne zaman yapabilirim?

2020-YKS'ye başvurular 6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde başvurunuzu yapabilirsiniz.

4. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

5. Sınava başvuruyu, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden nasıl yapabilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

6. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adreslerini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde "2020-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri" içinde yer almaktadır.

7. Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

8. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2020-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

9. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

10. Sınav/başvuru ücretleri ne zaman yatırılır?

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav/başvuru ücreti yatırılır.

11. Sınav/başvuru ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?

Sınav/başvuru ücreti ödeme için son gün 4 Mart 2020 tarihidir.

12. 6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

6 Şubat -3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihlerinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

13. Başvuru süreleri içinde başvurumu yapamadım tekrar başvuru hakkı verilecek mi?

Hayır. Geç başvuru günleri dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra sınava başvuru kesinlikle alınmayacaktır .

14. Başvuru bilgilerimin sisteme girişi yapıldı ancak, süresi içinde sınav ücretini yatırmadım. Başvurum geçerli olur mu?

Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri geçersiz olacaktır.

15. Sınav oturumları nelerdir?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS'ni n 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

16. YDT hangi dillerde yapılacaktır?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

17. Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

YKS başvuru süresi içinde ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini yatırarak oturum ekleme yapılabilir.

18. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

19. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

20. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

21. YKS'de hangi testler yer alacaktır?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

22. 2020-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacaktır?

TYT: 20 Haziran 2020 Cumartesi, 135 dakika AYT: 21 Haziran 2020 Pazar, 180 dakika YDT: 21 Haziran 2020 Pazar, 120 dakika

23. Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

24. Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

25. Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

26. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi, hiçbir yolla ve şekilde adayların adreslerine gönderilmez.

27. Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önce gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

28. Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

29. Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

30. Sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

31. Sınava saat getirebilir miyim?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

32. İstediğim sınav merkezini seçebilir miyim?

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilir. Bunun dışında tercihte bulunulamaz.

33. Sınav salonundan ne zaman çıkabilirim?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT'de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Adaylar bu süreler dışında sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.

34. Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

35. TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

36. Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini alan adaylar Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacaklardır?

Bu adaylar, Aday Başvuru Formunda "Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım." ifadesini ve "1" kodunu yazacaklardır.

37. Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacaklardır?

Bu durumdaki adaylar, Aday Başvuru Formunda "Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım." ifadesini ve "2" kodunu yazacaklardır.

38. Ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

Bu adayl ar, TYT'de ilave Felsefe sorularını, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır.

39. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

40. Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

41. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT'nin katkısı % 40'dı r.

42. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

43. OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

44. Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

45. Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2019-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

46. Geçen yıl YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2019-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

47. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam e tmektedir. Ayrıca; eczacılık ve diş hekimliği programlarına yerleştirme için de başarı sıralaması şartı olacaktır. Kılavuzda bu programlar için başarı sırasının ne olacağı belirtilmiştir.

48. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacaktır.

49. Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

50. Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili ön lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Evet. 2020-YKS Kılavuzu Tablo 3C'yi inceleyiniz.

51. Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.

52. Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma aldım. Ne yapmam gerekir?

Birden fazla diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2019-2020 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birini seçmelidir. Adaylar, bu bilgilerini 23-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamak zorundadır.

53. YKS' ye Mavi Kartlı adaylar başvuru yapabilirler mi?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 520 3 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular YKS'ye başvurabilirler ve YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

54. YKS'ye başvuru yapacağım eğitim bilgilerim sistemde görünmüyor, eğitim bilgimi nasıl ekletebilirim?

Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

55. Geç başvuru gününde oturum ekleme yapabilir miyim?

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilir.

56. Geç başvuru gününde daha önce seçmiş olduğum oturumları değiştirebilir miyim?

6 Şubat -3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru gününde değiştirilemez ve silinemez.

57. YKS başvuru süresi sona erdikten sonra sınav merkezi tercihimi değiştirebilir miyim?

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2020 tarihleri arasında (25 Mart 2020 saat 23.59'a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebilirler. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz.

58. YKS'de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

59. YKS'ye engelli aday olarak başvuru yapacağım. Ne yapmam gerekir?

Engelli/sağlık sorunu olan adayların "Engelli Salonlarında" sınava alınabilmeleri için;

1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim

Raporunun (ÇÖZGER) onaylı bir örneğini (bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları),

2) Sağlık/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak),

3) Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçelerini,

4) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı'na (06800 Bilkent-ANKARA) ulaştırmaları gerekmektedir.

60. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan istenen belgeleri başvuru merkezine bırakabilir miyim?

İstenen belgeler doğrudan ÖSYM'ye gönderilmelidir. Başvuru merkezlerine bırakılmamalıdır.

61. Görme engelliyim, sınava okuyucu yardımı alarak gireceğim. Tüm sorulardan sorumlu muyum?

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz.

62. Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç gereç bulunmaktadır. Bu araç ve gereçle sınava girebilir miyim?

Sağlık/Engel Bilgi Formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştıran adaylar, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda sınava girebilirler.

63. Az gören görme engelli bir adayım. Sınava başvurdum. Soruları kendim okumak istiyorum, bu durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi "Özel gereksinimi vardır (ÖGV)"/Özel Gereksinim Kodu "1" ve üzeri olan adaylara ek süre verilir.

64. Görme engelliyim, sınav için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto cevap kağıdı alabilir miyim?

Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı verilmekle birlikte cevap kağıdı boyutu standarttır ve 9 puntodur. Cevap kağıdı 9 punto olduğundan dolayı adayların cevap kağıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda bulunan adaylara talep etmeleri halinde İşaretleyici yardımı verilir.

65. Engelli/sağlık sorunu olan adayların özel hastane raporları kabul edilir mi?

Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu Raporları/ÇÖZGER kabul edilmektedir. Özel Hastane raporları kabul edilmez.

66. Bedensel engelli bir adayım, sınava gireceğim. Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Sağlık/Engel Bilgi Formunda; Cevap Kağıdı İşaretleme Durumu, Sınav Salonuna Erişim Durumu, Sınav Salon Tercihi ile Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler alanları Sağlık Kurulu Raporlarındaki durumlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Adaylar için bu bilgiler göz önünde tutularak engelli salonlarına sınav yeri atamaları yapılır ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir.

67. Astım hastasıyım, sınava gireceğim. Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı'na (06800 Bilkent-ANKARA) ulaştırmaları gereken belgeler arasında bulunan (Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu

Raporunun/ÇÖZGER'in onaylı bir örneği, Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçe, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin fotokopisi) Sağlık/Engel Bilgi Formundaki Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler başlığı altındaki alanı dolduran adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda araç ve gereçleri ile sınava girebilirler.

68. Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?

2014 yılı ve sonrasında (EKPSS ve e-YDS hariç), Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu ile ÖSYM'nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa tekrar Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu göndermeniz gerekmemektedir.

69. Engelli sağlık kurulu raporumda zihinsel mental retardasyon (MR) teşhisi bulunuyor. Benim durumumdaki engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında; Zihinsel mental retardasyon (MR) ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylara ek süre ve talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilerek engelli salonlarında sınava alınır.

70. Geçici engelim var, sınava gireceğim. Geçici engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Geçici süreli sağlık sorunu veya geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi vb. aparatları ile sınava alınmalarına izin verilerek bu durumdaki adaylar engelli salonlarında sınava alınır. Ayrıca bu adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı da verilir.

71. İşitme engelli bir adayım, sınava gireceğim. İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?

Sınava Giriş Belgelerinde "işitme cihazı/biyonik kulak" yazılı olan işitme engelli adaylar, bu cihazları ile sınav binalarına alınır ancak, cihazları salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilir. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, il merkezlerindeki ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş (sinyal kesici bulunan) Engelli Sınav Salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

72. ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonları nerelerde var?

ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli Sınav Salonları tüm il merkezlerinde oluşturulmuştur.

73. YKS' ye yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilir mi?

Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu adaylar; yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

74. 2019-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2020-YKS'ye girmek zorunda mıyım?

2019-TYT puanı 200 ve üzeri adaylar istedikleri takdirde bu puanlarını 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak, bu adayların 2020-YKS'ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2020-TYT'ye girmeden AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2020-TYT ve AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.

75. 2019-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2020-YKS'ye bu puanım nasıl dahil edilecek?

2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.

76. 2019-TYT puanım 200'ün üzerinde 2019 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2019 yılı AYT ve YDT puanları 2020 yılında geçerli değildir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2020-TYT'ye de girebilirler.

77. Hem 2019-TYT puanım 200'ün üzerinde hem de 2020-TYT'ye girmek istiyorum, mümkün mü? Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

2019-TYT puanı 200'ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2020-TYT'ye de girebilirler. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı kılavuzda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2019-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2020-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

78. 2019-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2020-YKS'ye girmeden 2019 puanımla Özel Yetenek Sınavlarına başvurmak istiyorum. 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorunda mıyım?

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

* Sıkça Sorulan Sorular, adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecektir. İlgililerin güncel

bilgileri takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96 - 444 ÖSYM) bilgi edinmeleri

önerilmektedir. Sıkça sorulan sorulara verilen cevaplar özet olarak hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi 2020-YKS kılavuzunda bulunmaktadır. Adayların 2020-YKS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.