1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partili Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak. Bu mesele sıradan bir mesele değil. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyusunda bulunacak.
 06 Şubat 2020 15:03
Yazdır
Ak Partili Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üst süte üzücü olaylar yaşadık. Çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. Birincisinin acısı geçmeden ikincisi içimizi yaktı. Çok sayıda kaybımız oldu. kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. İlgili arkadaşlarımız olyı yerinde takip ediyor. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken Sabiha Gökçen'deki kaza ile yine kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da üzücü bir hadise. Bununla ilgili yorumlar yapılıyor. Savcılık soruşturma yürütüyor. Çeşitli mecralarda spekülatif haberler var. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu üzücü hadise ile ilgili yüreğimiz yanarken ölüm haberleri yaralı haberleri konusunda hassas olmak gerekir.

Cumhurbaşkanı Başdamışmanı Gülşen Orhan çığ altından kurtarıldı. Çığa arkadaşımızın sebep olduğu gibi gazetecilik faaliyetiyle izah edilmeyecek yakıştırmaları oldu. Haksız, vicdansız bir açıklama oldu. Sonunda o gazeteci de özür dilemiş. İnsanları kaygı ve endişeye sevk ediyoruz. Bunun dili konusunda yüksek hassasiyet gösterilmeli.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap

"AVRUPA'DA ÇİFTE STANDART VAR"

Avrupa Parlamentosu giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir Avrupa Parlamentosu teöristlerin gösteri alanı haline gelmemeli. AP'nin teröre destek verecek faaliyetlerden uzak durmalı. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır. PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir.

BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak. Bu mesele sıradan bir mesele değil. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp suç duyusunda bulunacak. Bu siyaseti aşağılayan açıklamalarını daha önce de görmüştük. Bu Genelkurmay Başkanlığı makamına da saygısızlıktır. Kendisiyle dava açılmasına ilişkin süreç için de FETÖ'yü sevindirir diyor. FETÖ ile mücadele altında eski vesayet biçimlerini güçlendirmek gibi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. FETÖ'yü sevindirecek asıl yaklaşım budur, Meclis'i hedef almaktır. Yüce Meclis'i haksız yere itham ederken bu saldırgan ifadeleri kullanmaktır."

CHP'li Özel'den İlker Başbuğ açıklaması: Başbuğ'un avukatıyız Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler... Vekiller dava açacak
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt
06 Şubat 2020 16:07		 Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği
06 Şubat 2020 15:58
Demirtaş'ın HDP üyeliği düşürüldü
06 Şubat 2020 14:54		 Valilikten 'Gülşen Orhan' ile ilgili iddialara yalanlama
06 Şubat 2020 14:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan hakkındaki iddialara cevap
06 Şubat 2020 13:49		 Adalet Bakanlığı'ndan, AP'deki PKK konferansına tepki
06 Şubat 2020 13:15
'Araştırma enstitülerinde akıllı tarım çalışmaları başladı'
06 Şubat 2020 13:12		 Erdoğan, AK Parti'li milletvekilleri ile bir araya geldi
06 Şubat 2020 12:24
İYİ Parti'de kongre takvimi işliyor
06 Şubat 2020 11:06		 Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
06 Şubat 2020 08:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - TBMM'ye sunuldu... Vatandaşlar büyük ölçekli projelere ortak olabilecek16:27 - İstanbul'da beklenen kar başladı16:21 - RTÜK'ten 6 TV kanalına ceza16:18 - Uçak kazasında kule ve meydan çalışanlarının ifadeleri alınıyor16:17 - Ürün karşılaştırma siteleri de dijital hizmet vergisine tabi16:11 - 25'i muvazzaf asker 47 kişiye FETÖ'den gözaltı16:07 - CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt16:05 - Fırtına nedeniyle çatısı uçan okulda eğitime ara15:58 - Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği15:55 - Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak
15:51 - İstanbul E-5 Karayolu'nda çatlaklar oluştu15:45 - Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi15:29 - DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı15:20 - Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti15:11 - Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi15:11 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:09 - Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor15:03 - Ak Partili Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.02.2020 manisa depremi 3
bir kadın susuyorsa 8
karışık mesajlar vermek 2
Dedikodu başlığı 1
İstanbul da 5 cm kar beklenmesi. 4
meta duygular 1
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 5
cola turka 3
Jose Mourinho 1
Sıfatsız 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam