Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz için bu gece saatlerinden itibaren yoğun kar uyarısında bulunuldu.
|06 Şubat 2020 15:09
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Doğu Karadeniz için bu gece saatlerinden itibaren yoğun kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'de bu gece saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, yarın bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde 10 Şubat Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Bu nedenle muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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