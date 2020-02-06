1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolara geriledi
 06 Şubat 2020 15:11
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 656 milyon dolar azalışla 74 milyar 856 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 77 milyar 512 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 680 milyon dolar artarak 26 milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 976 milyon dolar azalışla 104 milyar 352 milyon dolardan 102 milyar 376 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.202027.94778.267 106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
06 Şubat 2020 13:16		 Çeyrek altın ne kadar?
06 Şubat 2020 12:48
Gün ortası döviz fiyatları
06 Şubat 2020 12:20		 Gram altın 300 lira seviyelerinde
06 Şubat 2020 10:53
Borsa, güne yükselişle başladı
06 Şubat 2020 10:05		 Güne başlarken döviz fiyatları
06 Şubat 2020 09:40
Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Şubat 2020 18:24		 Gün sonunda döviz fiyatları
05 Şubat 2020 17:29
Altının kilogramı 299 bin 200 liraya geriledi
05 Şubat 2020 17:14		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
05 Şubat 2020 13:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - TBMM'ye sunuldu... Vatandaşlar büyük ölçekli projelere ortak olabilecek16:27 - İstanbul'da beklenen kar başladı16:21 - RTÜK'ten 6 TV kanalına ceza16:18 - Uçak kazasında kule ve meydan çalışanlarının ifadeleri alınıyor16:17 - Ürün karşılaştırma siteleri de dijital hizmet vergisine tabi16:11 - 25'i muvazzaf asker 47 kişiye FETÖ'den gözaltı16:07 - CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt16:05 - Fırtına nedeniyle çatısı uçan okulda eğitime ara15:58 - Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği15:55 - Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak
15:51 - İstanbul E-5 Karayolu'nda çatlaklar oluştu15:45 - Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi15:29 - DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı15:20 - Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti15:11 - Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi15:11 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:09 - Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor15:03 - Ak Partili Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
bir erkek susuyorsa 11
İtici davranış 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
El eceliyle ölmek 1
chp'nin cnn türk'ü boykot kararı 2
yalçın ne maç oluyor ama 2
maskov87 2
müzikle geometri dersi anlatan öğretmen 1
meta duygular 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam