1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yeni görevlendirme ile aralarında daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosuna bakan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un da bulunduğu bazı başsavcıvekilleri ile savcıların görev yerlerinde değişiklik yapıldı
 06 Şubat 2020 15:20
Yazdır
Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yeni görevlendirme ile aralarında daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosuna bakan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un da bulunduğu bazı başsavcıvekilleri ile savcıların görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Başsavcılığının internet sitesinde yayınlanan yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Özgür Kamışlık ve Gökhan Karaköse Genel Soruşturma Bürosunda, Mesut Başer ve Veysel Kaçmaz Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.

Başsavcı vekillerinden Gürhan Özok Uzlaştırma Bürosunda, Hamza Yokuş Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosunda, Vural Balcı ise cezaevlerinden sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapmaya devam edecek.

- Görev yeri değişenler

Daha önce Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli olan Başsavcıvekili Ender Coşkun'un ise görevi değiştirilerek Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ve Zamanaşımı Bürosundan sorumlu olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli İlhan Ayaz Genel Soruşturma Bürosu'na, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Ali Kuşçuoğlu ise Genel Soruşturma Bürosunda görev yapacak.

Ayrıca bazı soruşturma ve duruşma savcılarının da görev yerlerinde değişiklik yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
RTÜK'ten 6 TV kanalına ceza
06 Şubat 2020 16:21		 Ürün karşılaştırma siteleri de dijital hizmet vergisine tabi
06 Şubat 2020 16:17
YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı
06 Şubat 2020 14:55		 Elazığ'da okulların açılma tarihi yeniden ertelendi
06 Şubat 2020 11:41
Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
06 Şubat 2020 11:38		 52 bireysel başvuru daha AYM'nin gündeminde
06 Şubat 2020 09:44
İstanbul'da kış lastiği denetimi
06 Şubat 2020 09:02		 İBB 3 camiyi ibadete kapattı
06 Şubat 2020 08:29
Yargıda 'hedef süre' başarısı: Yüzde 74
06 Şubat 2020 08:07		 2020 YKS'ye 'alyans' ile 'piercing' ayarı
06 Şubat 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - TBMM'ye sunuldu... Vatandaşlar büyük ölçekli projelere ortak olabilecek16:27 - İstanbul'da beklenen kar başladı16:21 - RTÜK'ten 6 TV kanalına ceza16:18 - Uçak kazasında kule ve meydan çalışanlarının ifadeleri alınıyor16:17 - Ürün karşılaştırma siteleri de dijital hizmet vergisine tabi16:11 - 25'i muvazzaf asker 47 kişiye FETÖ'den gözaltı16:07 - CHP'den MHP'nin suç duyurusuna yanıt16:05 - Fırtına nedeniyle çatısı uçan okulda eğitime ara15:58 - Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği15:55 - Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak
15:51 - İstanbul E-5 Karayolu'nda çatlaklar oluştu15:45 - Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi15:29 - DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı15:20 - Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti15:11 - Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi15:11 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:09 - Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor15:03 - Ak Partili Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketten çıkan çarpıcı sonuç
Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karışık mesajlar vermek 2
Bir kadın ve erkek susuyorsa 3
kızılay 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
paracı olmak 4
Dedikodu başlığı 1
sığ insan 1
Gönül almak 4
Bilgili olmak ve zekilik 1
Sıfatsız 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam