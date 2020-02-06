İstanbul E-5 Karayolu'nda çatlaklar oluştu
Avcılar E-5 Karayolu'nda çatlaklar oluşması üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Çalışma nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi
|06 Şubat 2020 15:51
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da beklenen kar başladı
06 Şubat 2020 16:27
|Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
06 Şubat 2020 15:11
|Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor
06 Şubat 2020 15:09
|'Van'da muhtemel çığa önlem amacıyla yapay patlatma çalışmaları yapıldı'
06 Şubat 2020 14:40
|Deprem bölgesi için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
06 Şubat 2020 14:27
|Erdoğan duyurdu, Kırıkkale'nin ekonomisine can katacak
06 Şubat 2020 13:36
|Bolu'da yağmur sonrası heyelan Ankara yolunu kapattı
06 Şubat 2020 13:24
|İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
05 Şubat 2020 19:28
|Türkiye'nin en kalabalık 20 ilçesi
05 Şubat 2020 17:53
|İstanbul'da beklenen karla ilgili hazırlıklar tamamlandı
05 Şubat 2020 16:44