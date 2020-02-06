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Fırtına nedeniyle çatısı uçan okulda eğitime ara

Giresun'da etkili olan fırtına nedeniyle çatısının bir bölümü uçan okulda eğitime bugün ara verildi
 06 Şubat 2020 16:05
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Fırtına nedeniyle çatısı uçan okulda eğitime ara

Giresun'da etkili olan fırtına nedeniyle çatısının bir bölümü uçan okulda eğitime bugün ara verildi.

Kent genelinde dün gece başlayan ve zaman zaman etkisini artıran fırtına sonucu merkeze bağlı Ülper köyündeki Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nun çatısının bir bölümü öğle saatlerinde uçtu.

Bunun üzerine Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü, 145 öğrenci ve 21 öğretmenin bulunduğu okulda eğitim öğretime güvenlik gerekçesiyle bugün ara verilmesini kararlaştırdı.

Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, binadaki hasarın giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Okulda eğitim öğretime yarın devam edilip edilmeyeceğinin akşam yapılacak değerlendirme sonucunda belirleneceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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