Bolu Valiliğinden koronavirüs haberlerine ilişkin açıklama
|06 Şubat 2020 16:47
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Bolu Valiliği, üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmadığını ve tamamen tedbir amaçlı takip edildiğini bildirdi.
Valilikten, yerel basında yer alan "Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs alarmı" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, hastaneye hafif öksürük şikayetiyle başvuran vatandaşın, 1 hafta önce Çin'den gelmiş olması nedeniyle tedbir amaçlı üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla yatırıldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehber çerçevesinde alınan örneklerin Bakanlık laboratuvarına gönderildiği aktarılan açıklamada, "Genel durumu iyi olan, üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmamıştır ve tamamen tedbir amaçlı takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.
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