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Bahçeli'den, AP'deki PKK konferansına sert tepki

Bahçeli: PKK elebaşlarının AP'de ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması, tavzihi ve tevili olamayacak kepazelik ve soysuzluktur
 06 Şubat 2020 17:04
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Bahçeli'den, AP'deki PKK konferansına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen bir konferansa terör örgütü PKK'nın sözde yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katılmasına sert tepki göstererek,

"Avrupa Parlamentosu'nda teröristlerin davet edilip konuşturulmaları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütlerine destek veren Avrupa Parlamentosu'nun bu karanlık ve kirli tutumunu açıktan ve kararlı bir şekilde kınamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye husumetin alenileştiği, teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüşmüştür. Bu haliyle insanlık değerleri çiğnenmiş, adalet ve hukuk değerleri çürümeye terk edilmiştir. Avrupa tarihin ters istikametindedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun yeni bir rezalet ve zillete sahne olduğunu aktaran Bahçeli, "Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır. Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir" dedi.

Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansa PKK terör örgütünün sözde yönetici ve elebaşı statüsündeki bazı isimlerin de katılım sağlamasının yanlış olduğunu ifade eden Bahçeli, "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosunda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur" aktarımında bulundu.

PKK yuvası Kandil'in Avrupa Parlamentosuna taşındığını kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kandil, Avrupa Parlamentosuna taşınmıştır. Masumların canına ve varlık haklarına, ülkemizin ve milletimizin egemenlik değerlerine kast etmek için saldırı üstüne saldırı yapan seri katiller Avrupalı dostlarıyla yanak yanağa vermişlerdir. Terörizm Avrupa'ya yuvalanmıştır. Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye'ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır. Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır. Avrupa Parlamentosunda teröristlerin davet edilip konuşturulmaları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütlerine destek veren Avrupa Parlamentosunun bu karanlık ve kirli tutumunu açıktan ve kararlı bir şekilde kınamaktadır. Ayrıca dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatlarını kaybeden, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun diyorum."
Anadolu Ajansı
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