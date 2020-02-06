Yusuf Yazıcı'nın forması emekliye ayrıldı
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı kararı... Forma numarası emekli oldu
|06 Şubat 2020 17:13
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Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e rekor bir bedelle transfer olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı'ya bordo mavililerden jest geldi.
Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da giydiği 97 numaralı forma emekliye ayrıldı. Yusuf'un forması müzeye koyularak sergilenmeye başlandı.
Bu gelişmeyi Trabzonspor "Sen dönene kadar" başlıklı bir video ile duyurdu
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