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Yusuf Yazıcı'nın forması emekliye ayrıldı

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı kararı... Forma numarası emekli oldu
 06 Şubat 2020 17:13
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Yusuf Yazıcı'nın forması emekliye ayrıldı

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e rekor bir bedelle transfer olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı'ya bordo mavililerden jest geldi.

Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da giydiği 97 numaralı forma emekliye ayrıldı. Yusuf'un forması müzeye koyularak sergilenmeye başlandı.

Bu gelişmeyi Trabzonspor "Sen dönene kadar" başlıklı bir video ile duyurdu
NTV
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