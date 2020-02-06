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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 06 Şubat 2020 17:21
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9820 5,9830 5,9840 5,9850
Avro 6,5870 6,5880 6,5810 6,5820
Sterlin 7,7550 7,7940 7,7420 7,7810
İsviçre Frangı 6,1330 6,1630 6,1250 6,1560
ANKARA
ABD Doları 5,9550 6,0150 5,9550 6,0150
Avro 6,5550 6,6250 6,5500 6,6200
Sterlin 7,7370 7,8820 7,6870 7,8310
Anadolu Ajansı
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