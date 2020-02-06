Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Şubat 2020 17:21
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9820
|5,9830
|5,9840
|5,9850
|Avro
|6,5870
|6,5880
|6,5810
|6,5820
|Sterlin
|7,7550
|7,7940
|7,7420
|7,7810
|İsviçre Frangı
|6,1330
|6,1630
|6,1250
|6,1560
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9550
|6,0150
|5,9550
|6,0150
|Avro
|6,5550
|6,6250
|6,5500
|6,6200
|Sterlin
|7,7370
|7,8820
|7,6870
|7,8310
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