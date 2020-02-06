1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Messi'nin yeni takımı

Barcelona'da Sportif Direktör Eric Abidal ile problemler yaşayan Messi, sezon sonunda Katalan devinden ayrılmaya karar verdi
 06 Şubat 2020 17:19
Yazdır
İşte Messi'nin yeni takımı

Star Gazetesinde yer alan habere göre

Eric Abidal'in Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren ve sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınlayan Messi'nin "Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir.

Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun'' ifadeleri Barcelona'da şok etkisi yaratmış İspanya Abidal ile Messi arasındaki gerilime odaklanmıştı.

MESSİ İÇİN 4 DEV SIRAYA GİRDİ

La Liga'da lider Real Madrid'i 3 puan gerisinde bulunan Barcelona'da Messi dönemi sona eriyor. 2000 yılında Katalan devinin alt yapısına gelen ve yaklaşık 16 yıldır A takımda oynayan Arjantinli yıldızın sezon sonunda efsane olduğu kulüple yollarını ayıracağı öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun M.City, PSG, Juventus ve İnter'e göz kırptığı belirtildi. İspanyol basını yıldız oyuncunun Manchester city ile anlaştığını yazdı.

Barcelona'dan bedavaya ayrılmaya yakın olan 32 yaşındaki oyuncunun bir sonraki adresi merakla beklenirken, Başkan Josep Maria Bartomeu'nun göstereceği reaksiyon Messi'nin yol haritasını belirlemede önemli bir etken olacak.
Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yusuf Yazıcı'nın forması emekliye ayrıldı
06 Şubat 2020 17:13		 Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...
06 Şubat 2020 14:15
Beşiktaş'ta son dakika Lucescu gelişmesi!
06 Şubat 2020 10:32		 Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
06 Şubat 2020 08:29
Galatasaray, Alanya'da şok oldu!
05 Şubat 2020 22:38		 Fatih Terim çılgına döndü: Hasta ya, ruh hastası
05 Şubat 2020 22:03
Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum
05 Şubat 2020 11:56		 Fenerbahçe'den coğrafya dersi: Kırıkkale İç Anadolu Bölgesindedir
05 Şubat 2020 10:09
Ronaldo'ya tazminat şoku! Taraftarlar kazandı...
05 Şubat 2020 10:06		 Trabzonspor Başkanı: Ülkemiz adına utanç verici bir durum
05 Şubat 2020 09:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
Müfettişin babası şikayet etti, imamın tayini çıktı
YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı
Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
Sabiha Gökçen'deki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şifahen 1
haklı olduğu halde susan insan 4
kızılay 1
yalçın ne maç oluyor ama 2
yalnız kalmak 5
başım açık beni çıkarmayın 1
05.02.2020 Van'da çalışma ekibinin üzerine çığ düşmesi 5
asgari ücretin satın alma gücünün birçok avrupa ülkesini geçmesi 5
tarihde bu gün 3
Benim şarkım 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam