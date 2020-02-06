İşte Messi'nin yeni takımı

Star Gazetesinde yer alan habere göre

Eric Abidal'in Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren ve sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınlayan Messi'nin "Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir.

Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun'' ifadeleri Barcelona'da şok etkisi yaratmış İspanya Abidal ile Messi arasındaki gerilime odaklanmıştı.

MESSİ İÇİN 4 DEV SIRAYA GİRDİ

La Liga'da lider Real Madrid'i 3 puan gerisinde bulunan Barcelona'da Messi dönemi sona eriyor. 2000 yılında Katalan devinin alt yapısına gelen ve yaklaşık 16 yıldır A takımda oynayan Arjantinli yıldızın sezon sonunda efsane olduğu kulüple yollarını ayıracağı öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun M.City, PSG, Juventus ve İnter'e göz kırptığı belirtildi. İspanyol basını yıldız oyuncunun Manchester city ile anlaştığını yazdı.

Barcelona'dan bedavaya ayrılmaya yakın olan 32 yaşındaki oyuncunun bir sonraki adresi merakla beklenirken, Başkan Josep Maria Bartomeu'nun göstereceği reaksiyon Messi'nin yol haritasını belirlemede önemli bir etken olacak.