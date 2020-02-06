Eski polis ve mahrem imamlara FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan 2 mahrem imam ile 3 eski komiser yardımcısı hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanıklar ve avukatları katıldı. Önceki celse savcının sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına söz verildi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Şuayıp Arslan, hükmü açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan mahrem imamlar Cemalettin Altay 10 yıl, Hasan Kobalay 8 yıl 14 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye" olmaktan eski komiser yardımcıları Raşit Ateş'e 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar Ö.M'ye 2 yıl 6 ay, İ.D'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. İ.D'nin bu cezası için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ayrıca komiser yardımcılığı sınav sorularını önceden aldıkları belirlenen sanıklar Ateş ve Ö.M. 4 yıl 2'şer ay, İ.D ise 2 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bununla birlikte sanıkların tamamı kamu görevinde bulundukları süre boyunca aldıkları maaş miktarının iki katı kadar da adli para cezasına çarptırıldı.