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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 liradan işlem gördü
 06 Şubat 2020 17:32
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 299,30 299,50 301,00 301,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.972,00 1.993,00 1.984,00 2.005,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 273,00 277,00 274,50 278,50
Lira(Tam) Ziynet 1.928,00 1.948,00 1.939,00 1.959,00
Yarım Ziynet 964,00 974,00 969,00 979,00
Çeyrek Ziynet 482,00 487,00 485,00 490,00
Anadolu Ajansı
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