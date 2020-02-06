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Türkiye'de en çok bal üretimi yapan iller

TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla balı Ordu üretiyor. Ordu'yu Muğla ve Adana izliyor
 06 Şubat 2020 17:47
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Türkiye'de en çok bal üretimi yapan iller

TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla balı Ordu üretiyor. Ordu'yu Muğla ve Adana izliyor.

İşte en çok Bal üretimi yapan iller

Ordu-52

Muğla-48

Adana-1

Sivas-58

Aydın-9

İzmir-35

Balıkesir-10

Mersin-33

Bitlis-13

Antalya-7

Şanlıurfa-63

Çanakkale-17

Van-65

Kars-36

Bingöl-12

Erzincan-24

Diyarbakır-21

Erzurum-25

Memurlar.Net
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