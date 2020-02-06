Türkiye'de en çok bal üretimi yapan iller
TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla balı Ordu üretiyor. Ordu'yu Muğla ve Adana izliyor
|06 Şubat 2020 17:47
|Yazdır
TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla balı Ordu üretiyor. Ordu'yu Muğla ve Adana izliyor.
İşte en çok Bal üretimi yapan iller
Ordu-52
Muğla-48
Adana-1
Sivas-58
Aydın-9
İzmir-35
Balıkesir-10
Mersin-33
Bitlis-13
Antalya-7
Şanlıurfa-63
Çanakkale-17
Van-65
Kars-36
Bingöl-12
Erzincan-24
Diyarbakır-21
Erzurum-25
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Resmi araçla görev yerlerini terk eden polislere soruşturma
06 Şubat 2020 18:19
|Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş
06 Şubat 2020 17:51
|Şırıngalı çikolata soruşturmasında karar... Öğretmen ve idarecilere kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası
06 Şubat 2020 16:52
|Bolu Valiliğinden koronavirüs haberlerine ilişkin açıklama
06 Şubat 2020 16:47
|RTÜK'ten 6 TV kanalına ceza
06 Şubat 2020 16:21
|Ürün karşılaştırma siteleri de dijital hizmet vergisine tabi
06 Şubat 2020 16:17
|Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti
06 Şubat 2020 15:20
|YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı
06 Şubat 2020 14:55
|Elazığ'da okulların açılma tarihi yeniden ertelendi
06 Şubat 2020 11:41
|Ordu'nun bazı ilçelerinde fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
06 Şubat 2020 11:38