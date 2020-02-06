Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş
|06 Şubat 2020 17:51
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İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.
İSMEK çalışanları, cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde, İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin İBB'de çalışmaya başladığını belirterek, "Meltem Şişli, pazartesi günü müfettişlere ifade verecek" dedi.
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