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Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi

Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 17.48 itibariyle yüzde 71'e ulaştı
 06 Şubat 2020 18:04
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Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 17.41 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
DHA
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