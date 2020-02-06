Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi
Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 17.48 itibariyle yüzde 71'e ulaştı
|06 Şubat 2020 18:04
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İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 17.41 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
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