1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Resmi araçla görev yerlerini terk eden polislere soruşturma

Bursa Valiliği, görev yerleri değişen polislerle ilgili açıklama yaptı
 06 Şubat 2020 18:19
Yazdır
Resmi araçla görev yerlerini terk eden polislere soruşturma

Bursa Valiliği, görev yerleri değişen polislerle ilgili açıklama yaptı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23 Ocak 2020 tarihinde 20.30 sıralarında Ankara-Bursa kara yolu 60. kilometresinde jandarma bölgesinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan aracın sürücülüğünü aylıksız izinde bulunan ve koruma görevinden alınmış polis memuru Ali Dilöz'ün yaptığı, içerisinde eski Bursa Valisi İzzettin Küçük ve eski Milletvekili Mustafa Öztürk olduğu görülmüştür. Polis memuru Ali Dilöz'ün daha önceden tanıdığı İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nde çalışan polis memurlarını arayarak kendilerini almaları talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Görevde olan personelin amir ve üstlerine bilgi vermeden resmi görevli araç ile birlikte görev yerlerini terk etmek suretiyle kaza mahalli olan jandarma bölgesine gittikleri tespit edildi. Bu sebeple haklarında disiplin soruşturması başlatılmış ve soruşturma kapsamında görev yerleri değiştirilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama
06 Şubat 2020 19:34		 Yargıda 'hedef süre' başarısı: Yüzde 74
06 Şubat 2020 18:41
Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş
06 Şubat 2020 17:51		 Türkiye'de en çok bal üretimi yapan iller
06 Şubat 2020 17:47
Şırıngalı çikolata soruşturmasında karar... Öğretmen ve idarecilere kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası
06 Şubat 2020 16:52		 Bolu Valiliğinden koronavirüs haberlerine ilişkin açıklama
06 Şubat 2020 16:47
RTÜK'ten 6 TV kanalına ceza
06 Şubat 2020 16:21		 Ürün karşılaştırma siteleri de dijital hizmet vergisine tabi
06 Şubat 2020 16:17
Ankara'da bazı başsavcıvekilleri ve savcıların görev yeri değişti
06 Şubat 2020 15:20		 YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı
06 Şubat 2020 14:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar19:50 - Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti19:46 - Muğla Sağlık Müdürü'nden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama19:42 - Çorum-İstanbul yolunda heyelan19:38 - Çin'den gelen ürünlerden 'koronavirüs' bulaşır mı?19:34 - İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama19:30 - AÜ'de İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşuldu19:26 - İstanbul'da kar yağışı başladı19:22 - Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti19:19 - Tazminatsız kovulduğu iş yeri önünde tek kişilik eylem
19:15 - Bebekli aileye trafikte dehşet yaşatan zanlılar tutuklandı19:11 - 4'ü kamu personeli, 15 şüpheli gözaltına alındı19:07 - TEKNOFEST yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat19:03 - Şehit askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı18:58 - Bankada parası olanlar dikkat... Zaman aşımına uğrayacak18:57 - Virüsün düşmanı iyi uyku18:55 - Faizsiz sistemle 300 bin lira cepte18:55 - İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Aracını çalan genci öldüren polis memuru tutuklandı
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı
Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
Şırıngalı çikolata soruşturmasında karar... Öğretmen ve idarecilere kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ev erkeği 2
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 6
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 1
yalnız kalmak 5
meccanen 1
sude 2
İstanbul da 5 cm kar beklenmesi. 4
diyet 2
cnn türk'ün atatürk sansürü 1
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam