Borsa, günü yatay tamamladı
|06 Şubat 2020 18:30
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile inşaat oldu.
Analistler, Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile küresel risk iştahının arttığını dile getirdi.
Yarın yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam ve Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
06 Şubat 2020 17:32
|Dövizde gün sonu fiyatları
06 Şubat 2020 17:21
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
06 Şubat 2020 15:11
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
06 Şubat 2020 13:16
|Çeyrek altın ne kadar?
06 Şubat 2020 12:48
|Gün ortası döviz fiyatları
06 Şubat 2020 12:20
|Gram altın 300 lira seviyelerinde
06 Şubat 2020 10:53
|Borsa, güne yükselişle başladı
06 Şubat 2020 10:05
|Güne başlarken döviz fiyatları
06 Şubat 2020 09:40
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
05 Şubat 2020 18:24