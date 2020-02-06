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Şehit askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23), memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.
 06 Şubat 2020 19:03
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Şehit askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23), memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Şehit Deniz'in naaşı, Van'daki törenin ardından uçakla Kastamonu'ya, buradan da kara yolu ile Tosya ilçesine getirildi.

Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Deniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu, İbn-i Selim Mahallesi'nde Tosya Müftülüğünün altındaki Namazgah'a götürüldü.

Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, şehidin annesi, babası ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Tören sırasında Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu'nun da gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, şehit Ufuk Deniz'e Allah'tan rahmet diledi.

Şehidin ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Kaymakcı, "Artık Ufuk kardeşimiz sadece ailesinin değil, Türkiye'nin evladı oldu." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu zor coğrafya sadece terör yönünden değil, iklim şartları yönünden de oldukça zorluklar ortaya koyuyor. Bu zorluk nereden kaynaklanırsa kaynaklansın askerimiz, jandarmamız ve diğer bütün kamu görevlilerimizin milletimiz için gerektiğinde canını seve seve feda etmeye hazır olduğunun bir örneğini dün yaşadık. Allah sevdiklerini erken yanına alırmış. Ufuk kardeşimizi de sevdiği için erken yanına aldı. O artık Tosya'nın gururudur, ailesinin gururudur, o bizim gururumuzdur."

Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Deniz'in 7 aylık asker olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat'a gönderildi.

Şehit Karaca'nın naaşını taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat Havalimanı'na inemeyince Sivas Havalimanı'na yönlendirildi.

Buradan kara yoluyla Tokat'a getirilen şehidin cenazesi, Almus ilçesinin Çevreli beldesine götürüldü.

Baba evinde "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, Merkez Camisi'nde şehit Karaca'nın dayısı Bekir Cerit tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası belde kabristanlığında defnedildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Nagihan Karaca, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine şehidin babası Mehmet, annesi Emine ve kardeşlerinin yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ile vatandaşlar katıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karagöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Cengiz Topel Havalimanı'ndan alınarak Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada "helallik" alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Atalar Camisi'nin yanındaki boş alanda oluşturulan musallaya konuldu. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve şehit Karagöz'ün öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Selahattin ile annesi Havva ve yakınları, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.

Bu sırada anne Havva Karagöz, "Yavrum, bakışlarına kurban olsun annen. Allah yolunu açık eylesin. Allah seni peygamberlere komşu eylesin, kınalı kuzum." şeklinde şehit oğluna seslendi.

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek tekbir getirdi. Vali Hüseyin Aksoy ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da şehit babasına elinden tutarak eşlik etti.

Şehit Fatih Karagöz'ün naaşı, Kartepe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, milletvekilleri, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı
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