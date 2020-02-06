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Tazminatsız kovulduğu iş yeri önünde tek kişilik eylem

Tazminatsız kovulduğu iş yerinin önünde eylem başlatan adam yetkililerden yardım bekliyor
 06 Şubat 2020 19:19
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Tazminatsız kovulduğu iş yeri önünde tek kişilik eylem

Özel bir firmanın engelli kadrosunda çalışan ve mobbing uygulanarak işten çıkartıldığını ileri süren Tevfik Yıldırım, tek kişilik eylem başlattı. Haftanın 3 günü kovulduğu iş yerinin önünde üzerine astığı pankartlarla dolaşarak hakkını arayan Yıldırım, yetkililerden yardım bekliyor.

Özel bir firmanın engelli kadrosunda office boy olarak çalışan Tevfik Yıldırım, yaklaşık 4 yıl önce 6 yıl çalıştığı iş yerinden iddiaya göre iftiraya uğrayarak kovuldu. Yöneticisi tarafından haklı fesih gösterilerek tazminatı verilmeden işinden kovulan Yıldırım, uğradığı haksızlık karşısında mahkemeye başvurdu. İddiaya göre, mahkemede iş yeri avukatları tarafından bulunan şahitlerin verdiği yalan ifade sonucu Yıldırım davayı kaybetti. Karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuran Yıldırım, bu mahkemeyi de kaybedince tek kişilik eylem yapmaya karar verdi. Yaklaşık 3 aydır haftanın 3 günü kovulduğu iş yerinin önüne gelerek, üzerine astığı pankartlarla dolaşan Yıldırım, kovulduğu iş yerini protesto etmeye başladı. 3 aydır herhangi bir yetkilinin kendisine ulaşmadığını ifade eden Yıldırım, bu eylemi Türkiye dışında Almanya ve Amerika gibi ülkelerde de yapacağını ifade etti.

"Beni görmeleri için bu eylemi eski iş yerimin önünde yapıyorum"

Hakkını alana kadar eylemi sürdüreceğini belirten Tevfik Yıldırım, "6 yıl çalışmış olduğum firmadan hiçbir zaman sözlü ve yazılı uyarı almadan, bir idari amirin şahsi tutumundan dolayı hiçbir hakkımı almadan işten atıldım. Ben çıktıktan sonra da o idari amirin işine son verildi. Ben normal bir şekilde işten çıkartılmış insanın haklarını, onurumu elde etmek istiyorum. Orada ben yüz kızartıcı bir suçla itham edilerek işten çıkartıldım. 6 yıl boyunca hiç sözlü ve yazılı bir uyarı almayan bir insan nasıl bir anda işten çıkartılabilir, bunu anlamış değilim. İşe geri dönüş davası açtım; ancak yalancı şahitlerin yalan beyanından dolayı maalesef davayı kaybettim. Bir üst mahkemeye başvurdum. Oradan da ret geldi. Daha da üst mahkemeye başvurmadım; çünkü şartlarım el vermedi. Ondan dolayı da davayı kaybettim. Yani bu durumu hem burada hem de Almanya, Amerika'da protesto edeceğim. Vatandaşlardan da destek görüyorum. Bu eylem tek kişilik bir eylem. Benim çekineceğim hiçbir şey yok. Ben sadece hakkımı arıyorum. Haftanın birkaç günü kovulduğum iş yerinin önüne geliyorum. Eski iş yerimin karşısında bu eylemi yapıyorum. Beni görmelerini istiyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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