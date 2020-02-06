1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da kar yağışı başladı

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar etkili oluyor
 06 Şubat 2020 19:26
Yazdır
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başladı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde devam eden yağışlar, yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Çekmeköy'de yağış, karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

- Avrupa Yakası

Kentin Avrupa Yakası'nda da Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar yağışı görülüyor. Zeytinburnu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tazminatsız kovulduğu iş yeri önünde tek kişilik eylem
06 Şubat 2020 19:19		 Şehit askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı
06 Şubat 2020 19:03
Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu 17 aylık Ervanur
06 Şubat 2020 18:01		 Gülşen Orhan iddiaları ile ilgili Aydemir özür diledi
06 Şubat 2020 14:47
Trafiğe çıkanlar dikkat, bu ceza başka ceza
06 Şubat 2020 14:30		 Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
06 Şubat 2020 13:58
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
06 Şubat 2020 13:18		 Doğu'da 6 il için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı
06 Şubat 2020 10:58
Enkazda Kur'an-ı Kerim ve bayrak hassasiyeti
06 Şubat 2020 10:21		 Pegasus, uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama yaptı
06 Şubat 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:52 - İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar19:50 - Twitter ilk kez bir çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti19:46 - Muğla Sağlık Müdürü'nden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama19:42 - Çorum-İstanbul yolunda heyelan19:38 - Çin'den gelen ürünlerden 'koronavirüs' bulaşır mı?19:34 - İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama19:30 - AÜ'de İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşuldu19:26 - İstanbul'da kar yağışı başladı19:22 - Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti19:19 - Tazminatsız kovulduğu iş yeri önünde tek kişilik eylem
19:15 - Bebekli aileye trafikte dehşet yaşatan zanlılar tutuklandı19:11 - 4'ü kamu personeli, 15 şüpheli gözaltına alındı19:07 - TEKNOFEST yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat19:03 - Şehit askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı18:58 - Bankada parası olanlar dikkat... Zaman aşımına uğrayacak18:57 - Virüsün düşmanı iyi uyku18:55 - Faizsiz sistemle 300 bin lira cepte18:55 - İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'pedagojik formasyon' alacaklara uyarı
Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor
Çığ faciasına damga vuran fotoğrafın hikayesi
Aracını çalan genci öldüren polis memuru tutuklandı
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Kızılay Başkanı: Görevimizi maaş almaksızın yerine getiriyoruz
YKS'de en çok sorulan 78 soru ve cevabı
Çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi
Şırıngalı çikolata soruşturmasında karar... Öğretmen ve idarecilere kademe ilerleme ve aylıktan kesme cezası
Yardım için giden Başdanışman çığ altında kaldı, şoförü öldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarihde bu gün 3
muz 1
şu an çalan şarkı 2
savcının adliye çalışanlarını dolandırıp kaçması 1
Gönül almak 4
her şeye aşkım deme hastalığı 1
Benim şarkım 3
Güzel kızların/kadınların evli olması 2
Bilgili olmak ve zekilik 1
başım açık beni çıkarmayın 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
Kastamonu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 48 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam