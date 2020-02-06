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AÜ'de İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen "İngilizce Öğretimi Bağlamında Nerede Yanlış Yapıyoruz? Neler Yapmalıyız!" konferansı, Anadolu Üniversitesi Şefik Yaşar Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
 06 Şubat 2020 19:30
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AÜ'de İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen "İngilizce Öğretimi Bağlamında Nerede Yanlış Yapıyoruz? Neler Yapmalıyız!" konferansı, Anadolu Üniversitesi Şefik Yaşar Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İngilizce öğretiminde yapılan hatalara dikkat çekilen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Zülal Balpınar katıldı. Ayrıca, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Keçik de konferansı izleyici olarak takip etti. Balpınar, yabancı dil eğitiminin dünya genelinde büyük değişikliklere uğradığının altını çizdi. Prof. Dr. Balpınar, yabancı dil öğrenmeye çalışan insanların en büyük probleminin konuşmaya çekinmek olduğunu belirterek, "Yabancı dil günümüzde herkesin sıkıntısı. İnsanlar dili bilseler bile konuşmaktan çekiniyorlar. Dili konuşmaya çalışan insanları eleştirmek mi yoksa onları takdir mi etmemiz mi gerekiyor? Bunu kendimize sormalıyız. Ayrıca, yabancı dil eğitiminde geneli görmemiz gerekiyor, çünkü öğrenciler çok farklı bölümlerden mezun olup yabancı dil öğretmeni olabiliyorlar. Öğretmenleri yetiştiren kurumlara değinmek çok önemli" diye konuştu.

"Bir sınıfı ayakta tutan öğretmendir"

Yabancı dil eğitiminde öğretmen unsurunun önemini vurgulayan Prof. Dr. Balpınar, "Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan gençlerimiz çok iyi bir eğitim alıyorlar, ancak üniversiteler arasında çok ciddi puan farkları var ve bu durum geleceğin öğretmenleri arasındaki farkı oluşturan bir etmen. Bir sınıfı ayakta tutan, öğretmendir. İyi eğitim almamış öğretmenler verimsiz olabiliyor. Yabancı dil öğrenmek aynı zamanda kültür de öğrenmektir; yani biz dili öğretiyorsak kültürü de anlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin eğitimde kullanılması konusunun da altını çizen Prof. Dr. Zülal Balpınar, "Teknolojiyi kullanabilmek büyük önem arz ediyor. Dil öğrenmek sabır işidir. Cesaret asla kırılmamalıdır. Bu fikirleri öğrencimize verirsek öğrencilerimiz zaten yabancı dili öğrenmek isterler. Diğer taraftan, ailelerin eğitime bakış açısı da eğitimde ana rol oynuyor. Aileleri bir kenara koyuyoruz ancak bu konu bence çok önemli." şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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