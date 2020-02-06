Mehmetçik'ten Türkmen aileye şefkat eli
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.
|06 Şubat 2020 20:02
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek, hastaneye nakillerini sağladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin Rasulayn'da bir Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirip hastaneye nakletmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar ulaşarak Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam eden Mehmetçiğimiz, Rasulayn'ın Mezcit köyünde yaşayan Türkmen aileyi sağlık taramasından geçirerek hastaneye tahliyelerini sağladı" denildi.
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