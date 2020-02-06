Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan Radyoloji Teknisyeninin Görev Tanımı ile İlgili Kesinleşmiş Karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan Kesin Karar: Radyoloji Teknisyenleri "Skopi ve Radyonüklid Görüntüleme ve Floroskopi İle Radyoopak Madde Enjeksiyonu Yapmayacaklar."

22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1. maddesinde yer alan;

1-) Paramediklerin görev tanımına yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin,

2-) Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin,

3-) Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Tekniklerinin görev tanımlarındaki eksik düzenlemenin, (Radyoterapi Teknikerleri'nin görev tanımında yer alan (g) ve (h) bentlerinin laboratuar teknisyenlerinin de görevine dahil edilmesi)

4-) Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri'nin görev tanımında yer alan (c) bendinin,

5-) Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri'nin görev tanımlarındaki eksik düzenlemenin (bu teknisyenlerin hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alabilmesi için laboratuar teknisyenlerinin de görevine dahil edilmesi) düzenlemelerinin iptali için Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay 15. Dairesi nezdinde iptal davası açılmıştır.

Danıştay 15. Dairesinin 23.02.2016 tarih ve 2015/87 E. - 2016/1148 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 22.10.2018 tarih ve 2016/2646 E. - 2018/4385 K. sayılı kararı ile temyiz başvurumuzun kısmen kabulüne ve ".Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." şeklindeki gerekçe ile skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

Bu karara karşı Sağlık Bakanlığı tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuş ise de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 11.12.2019 tarih ve 2019/725 E. - 2019/6346 K. sayılı kararı ile karar düzeltme talebinin reddine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Gazi Çeliker, "Genel Sağlık-İş üyesi olan ya da olmayan tüm radyoloji teknisyenleri, görev alanlarında bulunmayan "skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmak" şeklindeki hukuka ve yasaya aykırı görevlerin kendilerine verilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklardır." dedi.

Hukuka ve yasaya aykırı bir Yönetmelik düzenlemesinin iptali için verilmiş olan emeklerin karşılığının alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Çeliker, sağlık çalışanlarını, sağlık emekçilerinin hak mücadelesinde etkin rol onayan, hukuka ve yasalara aykırı her türlü idari işlem ve yasal düzenlemelere karşı mücadele eden Genel Sağlık-İş çatısı altında örgütlenmeye davet etti.