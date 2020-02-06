MHP Van'a heyet gönderecek
MHP, çığ düşmesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesine heyet gönderilmesini kararlaştırdı.
|06 Şubat 2020 20:30
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla çığ düşmesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesine incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bölgeye bir heyet göndereceklerini belirtti.
Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK üyeleri Necmi Yıldırım, Umut Ertürk, Osman Yüce ve Özgür Bayraktar, Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve Muş İl Başkanı Şükrü Demir'den oluşan heyetin Van'a gideceğini dile getiren Yalçın, çığ olayında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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