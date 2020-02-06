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Şehit annesi: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Uzman Onbaşı Tarkan Karaca son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin acılı annesi Nuran Karaca'nın 'Yalvarıyorum size almayın yavrumu' sözleri ise yürekleri dağladı.
 06 Şubat 2020 20:38
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Şehit annesi: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu

Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Uzman Onbaşı Tarkan Karaca son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin acılı annesi Nuran Karaca'nın 'Yalvarıyorum size almayın yavrumu' sözleri ise yürekleri dağladı.

Van-Bahçesaray kara yolunda seyir halinde bulunan bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonrasında kurtarma çalışmaları için giden ekiplerin üzerine ikinci kez çığ düşmüştü. AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra askerler ve köy korucuları ile vatandaşların da aralarında olduğu grup çığın altında kalırken, son belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı.

Yaşanan faciada, bölgeye 3 ay önce atanan Eskişehirli Uzman Onbaşı Tarkan Karaca da çığ altında kalarak şehit düştü. Şehit Uzman Onbaşı Karaca'nın naaşı, Van'da düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Hava yoluyla Muharip Hava Kuvvetleri Üs Komutanlığına getirilen şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada da askeri tören ile karşılandı. Ardından Şehit Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın naaşı Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada baba Yasin Karaca, anne Nurhan Karaca ile Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alayından 1 ay sonra mezun olup Uzman Çavuş olarak göreve başlayacağı öğrenilen kardeşi Oğuzhan Karaca taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Karaca'nın cenazesi tekbirlerle top aracına getirildi. Ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliğine gözyaşları arasında uğurlandı.

Şehit annesinden en acı uğurlama

Kılınan cenaze namazının ardından top arabasına yüklenen Şehit Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın annesi Nuran Karaca, oğlunun tabutunu öperek uğurladı. Tabutun başındaki acılı annenin son sözleri ise "Annem beni nasıl bıraktın. Annem beni bırakma. Yalvarıyorum size almayın yavrumu. Yalvarıyorum, almayın benden onu" oldu. Şehit oğlunu son yolculuğuna uğurlayan anne Karaca, oğlunun tabutunu öpmesinin ardından fenalaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedye ile ambulansa bindirilen anneye müdahale edildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Belediye başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Milletvekileri Nabi Avcı, Harun Karacan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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