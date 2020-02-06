Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti.
|06 Şubat 2020 20:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı başkanlıkta ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Dr. Burhan İşliyen de hazır bulundu.
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