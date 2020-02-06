İstanbul Valisi: 180 yolcudan 92'si taburcu edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor"
|06 Şubat 2020 20:46
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibari ile 92'si taburcu oldu.
14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Çadıra ulaşamamış, çadırı kurulmamış vatandaş yok'
06 Şubat 2020 20:54
|Van Valiliği: Gülşen Orhan hakkındaki iddialar art niyet içeriyor
06 Şubat 2020 20:50
|Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret
06 Şubat 2020 20:42
|MHP Van'a heyet gönderecek
06 Şubat 2020 20:30
|İ. Kalın: Malesef deyip F-35 ile ilgili gelişmeyi duyurdu
06 Şubat 2020 19:54
|Muğla Sağlık Müdürü'nden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama
06 Şubat 2020 19:46
|Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti
06 Şubat 2020 19:22
|Fahrettin Altun'dan, AP'ye konferans tepkisi
06 Şubat 2020 18:47
|Ticaret Bakanı Pekcan'dan gıda ihracatçılarına açık çek
06 Şubat 2020 18:35
|TBMM Başkanı Şentop'tan Başbuğ'a 'FETÖ' yanıtı
06 Şubat 2020 18:32