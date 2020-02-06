NTV, yanlış görüntü servis edince izleyiciden özür diledi
NTV canlı yayınında düşen uçağın içinden görüntüler ekrana getirildi. Bir süre ekranda döndürülen görüntülerin daha önceki bir uçak kazasına ait olduğu anlaşılınca sunucu yanıltıldıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi.
|06 Şubat 2020 21:02
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Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak parçalandığı kazanın yankıları devam ediyor.
Dün akşamdan beri olayla ilgili tüm detayları ekran başındakilere aktarmaya çalışan haber kanalları da zaman zaman izleyiciye yanlış görüntü servis edebiliyor. Bunun son örneğini NTV'de gördük.
ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDILAR
Daha önce meydana gelen bir uçak kazasına ait görüntüleri filtreden geçirmeden dün akşam düşen uçağın görüntüleri diye servis eden kanal, durumu anlayınca izleyenlerden özür diledi.
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