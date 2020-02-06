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Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında yaptığı su zammını erteleme kararı alarak tahsil edilen tutarların Şubat faturalarından düşeceğini duyurdu. Söz konusu zamlı tarife 1 Mart tarihinden itibaren uygulanacak.
 06 Şubat 2020 20:58
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Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi!

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ, Ocak ayında tahsil edilen zamlı bedellerin Şubat faturasından düşüleceğini duyurdu.

1 MART'TAN İTİBAREN UYGULAMAYA KONULACAK

BUSKİ'nin yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından yapılan içme suyu ve atık su tarife artışı, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olup, Ocak ayı içerisinde tahsil edilen zamlı bedeller, Şubat ayı içerisinde faturalardan mahsup edilerek iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ARALIK'TA ZAM KARARI ALINMIŞTI

2019 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar ile suya yüzde 15, atık su oranı yüzde 15 olan abone türlerinin yüzde 25'e çıkarılması kararı alınmıştı. Ocak ayında gerçekleştirilen Meclis toplantısında ise bu kararlar oybirliğiyle ertelendi. Söz konusu zamlar, 1 Mart tarihinden itibaren uygulanacak.
İhlas Haber Ajansı
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