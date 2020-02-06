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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 725 milyon lira artarak 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liraya yükseldi.
 06 Şubat 2020 21:10
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Ocak ile biten haftada 23 milyar 725 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 658 milyar 184 milyon liradan 2 trilyon 681 milyar 909 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 557 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,02 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 590 milyar 915 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 481 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Ocak ile biten haftada 4 milyar 573 milyon lira yükselerek 480 milyar 560 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 202 milyar 737 milyon lirası konut, 6 milyar 979 milyon lirası taşıt ve 270 milyar 845 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 731 milyon lira artarak 401 milyar 146 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,98 artışla 118 milyar 941 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 52 milyar 451 milyon lirası taksitli, 66 milyar 490 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 151 milyar 946 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 98 milyar 604 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 30 milyon lira artarak 631 milyar 529 milyon liraya çıktı.
Anadolu Ajansı
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