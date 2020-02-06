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Uyurken sürekli üstünü açan çocuklarla ilgili uyarı

Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çarman "Çocuğun üzerinin açılmış olmasından çok terlemiş mi diye gözlemlemek doğrudur. Çok fazla örtünme ile gelişebilecek sıcaklıktan dolayı öksürmesi dikkate alınmalıdır" dedi.
 06 Şubat 2020 21:30
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Uyurken sürekli üstünü açan çocuklarla ilgili uyarı

Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Çarman, AA muhabirine yaptığı açıklamada velileri, bebek ve çocuklarda görülen mevsimsel hastalıklara karşı uyardı.

Çocukların direncine bağlı olarak kışın hastalanma oranlarının daha fazla olduğunu aktaran Çarman, çocuklarda kış döneminde daha çok enfeksiyon ve mikrobik hastalıklar görüldüğünü söyledi.

Kış hastalıklarından en çok çocukların etkilendiğini belirten Çarman, kışın vücut direncini kıran nedenleri, "Soğuğa bağlı olarak cildin kuruması ve direncinin zayıflaması, burun ve ağız içini döşeyen mukoza dokularının kuruması, koruyucu mekanizmaların iyi çalışamaması, beslenmede daha ağır ve sağlıksız besinlere yönelme ve hareketsizlik" olarak sıraladı.

"Çocukların ellerini sık sık yıkaması sağlanmalı"

Çocuklarda görülen kış hastalıkları arasında grip, nezle, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sayılabileceğini anlatan Çarman, şöyle konuştu:

"Tedaviye erkenden başlanmazsa daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çocuklarda enfeksiyonların erken dönemde tedavi edilmemesi ya da gelişigüzel alınan antibiyotiklerle atlatılmaya çalışılması, kalp kası ve böbrekleri etkileyen romatizmal ateş ya da orta kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabilir.

Özellikle okula yeni başlayan ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin çeşitli virüs ve bakterilere karşı bağışıklıkları henüz tam gelişmemiş olur. Çocukları kış hastalıklarından korunmak için; çocukların ellerini sık sık yıkamasını sağlanmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bebekler emzirilmelidir."

"Çocuğun üzerine üşür diye fazladan örtülen örtüler boğucu bir his yaratır"

Çocuklar ve bebeklerin gece boyunca yetişkinlere göre daha az üşüme hissi duyduklarını belirten Çarman, çocuğun üzerine üşür diye fazladan örtülen örtülerin rahatlatma değil aksine sıkıntı ve boğucu bir his yaratacağını belirterek, "Çocuğun üzerinin açılmış olmasından çok cildi, saçı, yastığı pijaması nemli mi terlemiş mi diye gözlemlemek doğrudur. Çocuğun üzerini açmasından çok aşırı terlemesi, ayrıca çok fazla örtünme ile gelişebilecek sıcaklık hissinden dolayı öksürmesi dikkate alınmalıdır. Çocuk üzerini çok fazla açmaya başladıysa çocuğu çok fazla örtüyorsunuz demektir. Bunun yerine üzerine çok fazla battaniye yorgan örtü örtmemek, hava alan vücut sıcaklığını koruyacak kadar örtmek yeterli olacaktır."

"Ortam gün içerisinde 15 dakika havalandırılmalı"

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Op. Dr. Halide Güneş Çiftçi, çocuklarda burun tıkanıklığının soğuk algınlığı, geniz eti büyümesi, burun kemik ve kıkırdak yapısındaki problemler, allerjik rinit gibi birçok nedeni olabileceğini söyledi.

Burun tıkanıklığı yaşayan çocuklarda, ağzı açık uyuma, horlama, yemek yeme sorunları, huzursuzluk, uyku bozuklukları gibi belirtiler görüleceğini söyleyen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burun tıkanıklığının altında yatan neden belirlenip ona uygun tedaviye hemen başlanmalıdır. Çocuğun bulunduğu ortamdaki hava kuru ise burun tıkanıklığına neden olabilir. Bu sebeple nem dengesinin iyi ayarlanması önemlidir. Özellikle yatak odası nem oranına dikkate edilmelidir. Çocukların bulunduğu ortam ve uyudukları ortam gün içerisinde 15 dakika havalandırılmalıdır. Çocukların bulundukları ve uyudukları ortamda allerjiye neden olabilecek ev tozu akarı ve benzeri materyal bulundurulmamalıdır."

Anadolu Ajansı
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