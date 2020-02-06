Doğal gaz sayaçları zammına karşı imza kampanyası
|06 Şubat 2020 21:48
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Türk-İş, kartlı doğalgaz sayaçlarında zammın tüketicilere daha sonra yansıtılmasına karşı imza kampanyası başlattı.
Yapılan açıklamada, daha çok dar gelirli ailelerin doğalgaz tüketimini sınırlamak amacıyla tercih ettiği ön ödemeli-kartlı doğalgaz sayaçlarında peşin ödemeden sonra getirilen fiyat artışlarının tüketicilere yansıtılmasının mağduriyet oluşturduğu belirtildi. Kartlı-ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak satın aldığı gaza daha sonra gelen zammın yansıtıldığı veya zam oranında gazın bir kısmına el konulduğu kaydedilerek, mağduriyet yaşayan vatandaşlara faturalarını saklamaları önerildi.
Özellikle Ankaralıların gündeminde olan soruna bir çözüm bulunması için başlatılan kampanyaya işçilerin de destek verdiğini kaydeden Türk- İş yetkilisi Enis Bağdadioğlu, "Tüketici Hakları Derneğinin çalışmalarını takip ediyoruz. Bu kampanya umarız doğru sonuçlanır ve tüketici lehine sonuçlanır. Kampanyaya kaç kişinin destek verdiğini bilemiyoruz. Bize gelen şikayetler yoğun. Ek bir fatura geliyor. Ben gazımı peşin aldım diyor. Böyle böyle bir yönetmelik çıktı. Bizde bunun için kampanya çıkardık. Faturalarını saklamalarını söylüyoruz vatandaşlarımıza. Dava açıldı. Tüketici lehine sonuçlanırsa bir uygulama yapılabilir diye. Kış günlerinde şikayetler artıyor. Bunların sayısını biz tutamıyoruz. Herkes mağdur. Vatandaş birazda bu zamlara alıştı ama ilginç geliyor. Dünyada emsali görülmemiş büyük bir haksızlık. Bu kampanyayı devam ettireceğiz. Tüm halkımızın bu kampanyaya destek vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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