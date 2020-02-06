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Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaları asılsız çıktı

Çin'den dünyaya yayılan corona virüsünden kaynaklı Bursa Şehir Hastanesi'nin de karantina altına alındığı iddiaları asılsız çıktı.
 06 Şubat 2020 22:23
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Bursa Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaları asılsız çıktı

Çin'den dünyaya yayılan corona virüsünden kaynaklı Bursa Şehir Hastanesi'nin de karantina altına alındığı iddiaları asılsız çıktı. Sosyal medyadaki paylaşımlara itibar edilmemesini isteyen Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Hastanemizde böyle bir durum söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığımızın rehberliğinde her şey belirtiliyor" dedi.

Ocak ayı başlarında Çin'in Wuhan şehri başta olmak üzere dünyaya yayılan ve 500'e yakın insanın hayatını kaybettiği corona virüsünden kaynaklı Bursa Şehir Hastanesi'nin karantina altına alındığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Konu ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Bu konuda bakanlığımızın ve bizim tek önerimiz Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı açıklamaları ve rehberleri izlemeleridir. Bakanlığımızın rehberliğinde açıkça neler yapılacağını adım adım belirtiyor. Sağlık çalışanlarının böyle bir hasta ile karşılaştığında ne yapacağını, bunu getiren ambulansa ne gibi işlemler yapılacağı, sağlık çalışanlarının alanlarıyla ilgili ne yapacaklarını her biri açıkça belirtiliyor" dedi.

"Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını dikkate alın"

"Zaten karantinaya almak, acilin kapanması diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir durum ne bizim rehberimiz de var ne de uygulamamızda" diyerek konunun asılsız olduğunun altını çizen Kaşıkcı, "Tabi ki sosyal medyada herkes bir şey yazıyor. Bunun önüne engel koyma şansımız yok. Vatandaşımız sarı alandaki bir bölgede olası vaka olarak ya da bizim personel arkadaşlarımızın kendileri korumak amacıyla aldıkları tedbirleri karantina olarak algılayabiliyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim hastanemizde hiçbir zaman acil kapatma, karantina gibi bir uygulamamız olmadı, rehbere göre de olamaz. Benim vatandaşlarımızdan ve basın mensuplarından ricam şudur; gerçekten Bakanlığımızın bu konudaki açıklamalarını izlemeleri yeterlidir. Bizde ek açıklamalar yapmıyor, bakanlığımızın açıklamalarını takip ediyor ve onların rehberliğinde gidiyoruz. Şu an için endişeye bir mahal yok. Vatandaşlarımız, el yıkamak, özellikle toplu yerlerde maske kullanmak gibi tedbirleri alabilirler" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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