Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
Fırtınanın etkisi ile hava limanı yanında bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nün çatısı uçtu, bir ekip otosunda maddi hasar meydana geldi.
|06 Şubat 2020 22:28
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Fırtınanın etkisi ile hava limanı yanında bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nün çatısı uçtu, bir ekip otosunda maddi hasar meydana geldi.
Tokat'ta etkisini göstermeye devam eden fırtına maddi hasara neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile Hava Limanı içerisinde bulunan Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nün çatısı uçtu.
Ekipler yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma yaptı. Behzat Bulvarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü binası önündeki trafik ekiplerine ati bir otomobilin üzerine binadan tavan parçaları düşmesi üzerine maddi hasar meydana geldi. Ayrıca Tokat Devlet Hastanesi yanındaki bir apartmanın çatısı uçarak yola düştü.
Binanın girişinde boş durumda bulunan bir iş yerinin camları kırıldı.
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