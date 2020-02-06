Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti
Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.
|06 Şubat 2020 22:43
|Yazdır
13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulundugu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.
Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.
Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4'ü kamu personeli, 15 şüpheli gözaltına alındı
06 Şubat 2020 19:11
|Çığ faciası için 5 savcı görevlendirildi
05 Şubat 2020 19:12
|Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı
05 Şubat 2020 19:06
|Doktoru darp etmişti, ilk celsede tahliye oldu
04 Şubat 2020 23:23
|Gözaltına alınan eski belediye Başkanı serbest bırakıldı
04 Şubat 2020 23:08
|5 kişinin yaralanmasına neden olan şoför serbest bırakıldı
04 Şubat 2020 22:51
|Başkentte mezat çetesi üyeleri için iddianame hazırlandı
03 Şubat 2020 20:27
|Tecavüz davasında jinekoloğa men cezası
03 Şubat 2020 19:47
|Kurumların internet sitelerine saldıran hacker yakalandı
01 Şubat 2020 17:48
|Başsavcılık: Yıkılan her bina için soruşturma açtık
30 Ocak 2020 16:32