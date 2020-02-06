6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.
|06 Şubat 2020 22:48
|Yazdır
Elazığ Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, Malatya'da da can ve mal kaybına yol açtı.
Depremin şiddteli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştuğu görüldü.
1 ve 2 metre aralıklı yarıklar, yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
06 Şubat 2020 22:28
|Çorum-İstanbul yolunda heyelan
06 Şubat 2020 19:42
|AFAD'ın müracaat çadırına 15 bin başvuru yapıldı
06 Şubat 2020 18:49
|İBB'nin imam kadrosunu iptal edip kilitlediği camiler yeniden açıldı
06 Şubat 2020 18:22
|Yağışlı hava İstanbul trafiğini kilitledi
06 Şubat 2020 18:04
|Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi
06 Şubat 2020 17:43
|Meteoroloji'den 16 ilde yoğun kar ve çığ uyarısı
06 Şubat 2020 17:09
|İstanbul Valiliğinden kar ve fırtına uyarısı
06 Şubat 2020 17:06
|İstanbul'da beklenen kar başladı
06 Şubat 2020 16:27
|İstanbul E-5 Karayolu'nda çatlaklar oluştu
06 Şubat 2020 15:51