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Hepiniz benim oğlumsunuz' Kaymakamı başından öptü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremde evi hasar gören Hatun Demiralp (67), yerleştiği çadırda kendisini ziyaret ederek ihtiyacını karşılayan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı başından öperek, "Allah devletimize zeval vermesin, hepiniz benim oğlumsunuz" dedi.
 06 Şubat 2020 22:53
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Hepiniz benim oğlumsunuz' Kaymakamı başından öptü

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesinde evi hasar gören Hatun Demiralp, çadıra yerleşti. Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçede kurulan çadırda kalanları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, depremzede Hatun Demiralp'a beraberinde getirdiği ısıtıcı, battaniye ve gıda kolilerini teslim etti.

Yapılan bu destek karşısında duygulanan Demiralp, Kaymakam Murat'ı başından öptü.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni alan görüntülerde Demiralp, Kaymakam'a Murat'a "Allah devletimize zeval vermesin. Hepiniz benim oğlumsunuz" dedi.

DHA
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