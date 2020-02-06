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O köpek ölmek üzereyken bulunup, tedaviye alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp, zorla götürülürken araç sürücüleri tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan köpek, hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
 06 Şubat 2020 23:23
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O köpek ölmek üzereyken bulunup, tedaviye alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki bir motosikletin arkasına bağlanıp, zorla götürülürken araç sürücüleri tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan köpek, hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Geçen Pazar günü Aydın-Denizli karayolunda, bir kişinin, 09 R 4307 plakalı motosikletinin arkasını bağladığı köpeğin sürüklenerek zorla götürldüğünü gören diğer sürücüler, o anları cep telefonları ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, sürücünün A.Ç. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki ifadesinde, motosikleti yavaş sürdüğünü, köpeğin kendisinin olduğunu kesinlikle işkence yapmadığını, arazisine götürüp saldığını söyledi. 'Kabahatler Kanunu'na göre 773 lira idari para cezası kesilen A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından köpek, Hayvan Hakları Federasyonu Aydın İl Temsilciliği üyelerince dün Nazilli-Kuyacak karayolu kenarında bulundu. Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek veteriner kliniğine götürülüp, tedaviye alındı. Köpeğin, motosiklet arkasında sürüklenerek götürülmesi nedeniyle yaralanan patilerinin asfalta oluşturduğu kan izleri ise görenlerin yüreğini burktu.

Aydın Hayvansevenler Derneği Başkanı ve Hayvan Hakları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Şenay Hastaoğlu Tekinbaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun jet hızıyla değiştirilmesi gerekir. Hayvanlara eziyet edenlerin Türk Ceza Kanuna göre yargılanmaları gerekiyor. Bu kişilere de hatırı sayılır cezalar verilmeli. Artık insanlarımızı daha duyarlı olmayı davet ediyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.
DHA
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