İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti
CHP'nin CNN Türk'ü boykot etme kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Şubat'ta Ahmet Hakan ile yapacağı Tarafsız Bölge programını iptal etti.
|06 Şubat 2020 23:28
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CHP'nin CNN Türk'ü boykot etme kararı almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te programlara katılmama kararı aldı.
İMAMOĞLU İPTAL ETTİ
Oda TV'nin haberine göre İmamoğlu, 12 Şubat'ta CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile yapacağı Tarafsız Bölge programını parti kararı sonrası iptal etti. CHP'den CNN Türk kararı... Hiçbir partili yayınlara katılmayacak
CHP, CNN TÜRK BOYKOTU BAŞLATTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bundan böyle CNN Türk ekranlarında yer almayacaklarını söylemişti.
Seçmenlerinden de CNN Türk'ü izlememelerini isteyen Özkan, "Seçmenlerimiz de izlemesin, çocuklarına izletmesin" demişti.
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