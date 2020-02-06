'Alman gemileri Türk tersanelerinde tamir edilecek'
|06 Şubat 2020 23:43
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Esenkıyı şirketler grubu adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Mustafa Ay, Alman Colombia Ship Management ile 6 aydır devam eden görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını açıkladı.
Türk denizciliğinin artık gemi sanayisinde dünya sıralamasında ilk beş arasında bulunduğunu belirten Ay, birçok ülkede ofisleri de olan Alman işletme ile ortak bir şirket kurulduğunu da söyledi.
Mustafa Ay, Alman şirketin gemilerinin birçoğunun Türkiye'de bulunan tersanelerinde tamir göreceğini, yeni inşa projelerinin ise çoğunluğunun Türkiye'de yapılacağını dile getirdi.
Colombia Ship Management firması adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hendrich Schoeller ise şunları söyledi: "Anlaşma ve ortaklık yaptığımız Türk firmasının gemi bakım onarım ve tersane konusunda uzman bir yapıya sahip olması bizim projelerimizde hızlandıracaktır. Biliyorsunuz ki gemi sanayisinde gemilerin hızlı bir şekilde inşa edilmesi bizim islerimizde hızlandıracaktır. Zamanla yarışan bir dünyada yaşadığımız için şirket olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur. İnanıyorum ki yapmış olduğumuz anlaşma Türk denizciliğinin ve Türk ekonomisinin ilerlemesine katkı sağlayacaktır"
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