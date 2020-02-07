7 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayaımlandı
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
|07 Şubat 2020 04:55
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Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
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