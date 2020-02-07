Malatya 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD, Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
|07 Şubat 2020 04:57
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