Suriye Rejimine 24 saatte net mesaj
|07 Şubat 2020 06:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şey aynı şekilde devam edemez. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" sözleri Suriye'de sahaya yansıdı. Esed rejimi ve destekçileri Serakib'i kuşatıp bazı birkaç küçük yerleşim birimini alsa da Türk topçusu önceki gece rejim unsurlarına ağır darbeler vurdu. Astana'da imzalanan 'gerginliği azaltma bölgesi' anlaşmasını hiçe sayarak 2,5 yılda 2 binden fazla yerleşim bölgesini ele geçiren, 60 bin kilometreden fazla alanı da kendi bölgesine katan Esed rejimine garantör Türkiye 'dur' diyor. İdlib'de Rusya-İran destekli rejim unsurlarıyla Türkiye arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Serakib'deki Trenbe gözlem noktasında 7 Türk askeri ve 1 teknik personelin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler, sahadaki askeri gücünü özellikle dünden itibaren hissettirmeye başladı.
NAMLULAR ATEŞLENDİ
Çatışmalarda ağırlık noktası Serakib kasabası oldu. Önceki gece ağır Rus bombardımanı ile birkaç küçük yerleşim yerini ele geçiren rejim, bölgede yeni kurulan 4 adet Türk gözlem noktasını kuşatarak Mehmetçiği tahliyeye zorladı. Ancak geri adım atmayan TSK, rejimin tacizlerine çok sayıda gözlem noktasından karşılık verdi. İdlib ve Halep kırsalı ile Tel Rıfat'ta hareketli/mobil durumdaki tüm rejim unsurları top atışlarıyla sabaha kadar ateş altına alındı. Serakib'in kuzeydoğusundaki El Duveyr'de rejim tankları top atışlarıyla imha edildi; yerel kaynaklar sadece burada en az 15 rejim askerinin öldüğünü söylüyor. Tel Rıfat'ta da rejimin toplanma alanı ve operasyon odası imha edildi, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. El Neyrab köyünde saldırı hazırlığı yapan onlarca İranlı ve Lübnanlı Hizbullah milisi bulundukları yerde vuruldu.
RUSLAR BU KEZ UÇAMADI
Dün öğleden sonra Serakib'deki kuşatmayı yarmak için tüm grupların katıldığı karşı operasyon başlatıldı. Füze ve top atışlarıyla muhaliflere destek veren TSK, radar karıştırma cihazlarıyla rejim ve Rus uçaklarının görev yapmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Operasyonun ilk saatlerinde rejim birkaç gün önce ele geçirdiği Dadih köyünden çekilmek zorunda kaldı. El Neyrab'da da rejimi püskürtmek için saldırıya geçildi. Yeni Şafak'a konuşan Suriye Ulusal Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, operasyonla önce Serakib üzerindeki kuşatmayı yaracaklarını, sonra da tüm İdlib'i rejim ve destekçilerinden kurtaracaklarını söyledi.
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