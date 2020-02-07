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Uçakta acil durum anonsu bile yapılmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen Pegasus uçağında hayatını kaybeden yolcuların sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan yolcular piste sertçe çakılan uçakta, hiçbir acil durum anonsu yapılmadığını hatta "telefonlarınızı açabilirsiniz" diye anons bile yapıldığını anlattı
 07 Şubat 2020 06:40
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Uçakta acil durum anonsu bile yapılmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 6'sı mürettebat 180 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından pist yeniden açıldı, uçuşlar normale döndü. İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkıp parçalanmasının ardından, kaza öncesi diğer uçakların pilotlarıyla kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

PEGASUS UÇAĞI UYARILDI

Kazadan saatler önce kule görevlilerinin pilotlara rüzgarın hızını sorması, pilotların da kule görevlilerine rüzgarla ilgili bilgiler vermesi anbean kayıtlara yansıdı. Kazadan 1 saat önce yaşanan konuşmalarda pilotların, "Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet'in altında özellikle çok değişiyor rüzgar" anonsları dikkat çekti. Kulenin kaza yapan Pegasus uçağının pilotuna da "Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti" bilgisini verdiği belirtildi.

PİST PAS GEÇİLMELİ

Uçakların inişlerindeki en tehlikeli durumlarından biri olan "rüzgar kırılması" (windshear) alçak irtifalarda büyük tehlike oluşturuyor. Rüzgarın ani ve şiddetli yön değiştirmesi uçağın hızının birden düşmesine yol açarken, bu gibi durumlarda pilotların inişten vazgeçip pisti pas geçmesi öneriliyor. İnişte bu durumla karşılaşan uçağın kontrolsüz şekilde düşebileceğini belirten uzmanlar, gerekli kumanda uygulanmazsa uçağın kırıma uğramasının da büyük oranda kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Yeni Şafak
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