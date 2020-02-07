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'Ahlaksız konuşmayı' değil, İSMEK yöneticilerini eleştirdi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli skandalı, TBMM gündemine taşındı. CHP'li Şişli'nin sözlerini görmezden gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis toplantısında İSMEK bölge yöneticilerine yönelik yeni suçlamalarda bulundu.
 07 Şubat 2020 07:05
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'Ahlaksız konuşmayı' değil, İSMEK yöneticilerini eleştirdi


CHP'li Özel, İSMEK bölge yöneticilerinin kursa gelenlerden 500 lira kayıt dışı para toplandığını, ücretsiz olan çayı 2,5 liraya sattıklarını ve kurslardan mezun olmak isteyenlerden 200 lira ücret alındığını iddia etti.

Ancak CHP'li Özel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yıllardır bu ücretin alındığı, toplanan ücretlerin ise dijital ortamda kayıtlara geçtiği öğrenildi. İdarecilerin tutulan tabloları titiz bir şekilde incelediği, konunun bölge yöneticileriyle hiçbir ilgisinin olmadığı belirtildi.


SUÇLAMAYA DEVAM ETTİ

Yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullanan Özel, şunları söyledi:

"Bir kişiye giyiminden kuşamından, tercihinden dolayı böyle bir davranışta bulunulduğu iddiasının, bu iddialarla ilgili CİMER'e yapılan yolsuzluk başvurusu üzerine tazminatsız işten çıkarılıp savcılığa suç duyurusunda bulunulmasından ve İSMEK'in kursiyerlerinin verdiği ifadelerden sonra yapılması meselesi, taktığı başörtüsüne bir istismar yapıldığı iddiası bir başka yapılan yolsuzluğu gizlemeye dönerse onun arkasında duranları mahcup eder."
Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5 müfettişin, Şişli'nin ifadesini pazartesi günü alacağı belirtildi.

Fatih Özer
Yeni Şafak
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